Бурлящую яму с кипятком на Семашко засыпали песком
В Ростове на Семашко засыпали песком яму с кипятком и оградили провал в асфальте, который образовался после прорыва. Рабочие ликвидируют ЧП в районе улицы Ульяновской.
Коммунальщики приехали на прорыв не сразу. За это время реки горячей воды затопили Семашко и улицу Береговую. Рабочие перекрыли воду и засыпали яму. А рядом, видимо, в результате прорыва, образовалась еще одна глубокая дыра. Для безопасности вокруг нее установили ограждение.
Несмотря на то, что главную течь рабочие устранили, на фото видно, что небольшая речушка все равно продолжает течь.