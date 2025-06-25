Бурлящую яму с кипятком на Семашко засыпали песком

Фото: Дондей.

В Ростове на Семашко засыпали песком яму с кипятком и оградили провал в асфальте, который образовался после прорыва. Рабочие ликвидируют ЧП в районе улицы Ульяновской.Коммунальщики приехали на прорыв не сразу. За это время реки горячей воды затопили Семашко и улицу Береговую. Рабочие перекрыли воду и засыпали яму. А рядом, видимо, в результате прорыва, образовалась еще одна глубокая дыра. Для безопасности вокруг нее установили ограждение.Несмотря на то, что главную течь рабочие устранили, на фото видно, что небольшая речушка все равно продолжает течь.