На содержание грунтовых дорог Пролетарского района Ростова потратят 9 млн рублей

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В Пролетарском районе Ростова на уход за грунтовыми дорогами выделят 9 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.Управление ЖКХ района объявило тендер на содержание дорог до 1 сентября 2025 года. Подрядчик будет заниматься очисткой оснований, грейдированием и распределением асфальтобетонного лома.Грунтовые дороги требуют постоянного ухода, так как их состояние может ухудшиться после сильного дождя или ветра. Это создаёт опасность для водителей.Хотя асфальт был бы более надёжным покрытием, его стоимость значительно выше. Ремонт одного километра грунтовых дорог стоит около 30 миллионов рублей.Победителя тендера определят 3 апреля. С ним заключат контракт на 9,6 миллиона рублей, средства на который выделяются из городского бюджета.