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В Ростове закрыли магазины сети Mango

В Ростове закрыли магазины сети Mango
В Ростове-на-Дону продолжают закрывать магазины одежды. Компания Mango прекратила свою деятельность в России, включая донской регион. Сеть магазинов перестала работать с 4 марта. Информацию подтвердили и сотрудники Mango.

- Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране, - предупредили на сайте магазина.

Сотрудники сети добавили, что пока не известно, как долго люди не смогут приобрести вещи из Mango. Закрыты не только магазины, но и онлайн-платформы, на которых можно было заказывать доставку.

Напомним, ранее в Ростове перестала работать IKEA и магазин одежды H&M.
Фото: Яндекс.
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