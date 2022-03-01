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В Ростовской области сеть магазинов H&M приостановила работу

В Ростовской области сеть магазинов H&M приостановила работу
В Ростовской области приостановила работу шведская компания H&M. Сетевые магазины одежды закрылись по всей России, включая донской регион.

В торгово-развлекательном центре «Мега» магазин не работал с утра 3 марта. При этом на сайте H&M появилось сообщение о том, что интернет-магазин сейчас обновляют, но скоро он возобновит работу.

В этот же день на сайте IKEA появилось объявление о приостановке деятельности в России и Беларуси. В сообщении сказано, что магазины будут закрыты до 31 мая. Все это время сотрудники будут работать на складах и получать зарплату. Однако магазин в Ростове 3 марта пока работал. Не исключено, что этот день станет последним перед затяжным перерывом.
Фото: izhlife.ru.
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