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В Ростове задержали мужчину с петардами возле отделения банка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Сотрудники службы безопасности банка заметили подозрительного человека, который ходил возле банкомата с петардами. Из-за опасения, что он может устроить поджог, они немедленно сообщили об этом в полицию.Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего местного жителя и доставили его в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего.В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хулиганство».