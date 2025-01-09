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В Ростове задержали мужчину с петардами возле отделения банка

В Ростове задержали мужчину с петардами возле отделения банка
В Ростове задержали мужчину с петардами возле отделения банка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники службы безопасности банка заметили подозрительного человека, который ходил возле банкомата с петардами. Из-за опасения, что он может устроить поджог, они немедленно сообщили об этом в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего местного жителя и доставили его в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хулиганство».
Фото: Ростов ру
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