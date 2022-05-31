В Ростове за злоупотребление полномочиями будут судить инспектора «Управления торговли и бытового обслуживания»

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В Ростове-на-Дону будут судить ведущего специалиста отдела инспекционно-правовой работы городского «Управления торговли и бытового обслуживания». Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.В январе 2021 года сотрудник инспекции решил улучшить собственные показатели раскрываемости. Он оформил в отношении 24-летней девушки несколько фиктивных протоколов об административных правонарушениях. Мужчина обставил все так, будто она занималась незаконной торговлей в неположенном месте. В результате девушке пришлось заплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Фактически, она отдала деньги за «плюсик» в статистике махинатора.Когда обман раскрылся, на мужчину завели уголовное дело сразу по двум статьям. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения по существу.