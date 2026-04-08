Адвоката экс-замгубернатора Дона Виктора Гончарова попросили «не затягивать» судебный процесс

Фото: Дондей

В суде Ростова-на-Дону продолжается судебное разбирательство по уголовному делу бывших высокопоставленных чиновников: экс-советник Виктор Гончаров, курирующий тогда министерство сельского хозяйства, и бывший глава Минсельхоза Константин Рачаловский. Участниками дела также стали замминистра Ольга Горбанева и крупный предприниматель, основатель агрокластера «ЕвроДон».Им предъявлено обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество». По версии следствия, субсидии на сумму 155 млн рублей были выданы предприятиям, у которых финансовое положение не давало право на подобную государственную поддержку. Распорядились о выдаче субсидий Гончаров и Рачаловский.Судебное разбирательство находится на стадии допроса свидетелей. Четыре человека по делу уже были допрошены. Пятым стал Роман Савин. Он до июня 2019 года работал в отделе инвестпроектов в Минсельхозе. На судебном заседании Савин подробно описал пакет документов для получения субсидий и тех, кто их принимал.Адвокат Виктора Гончарова Павел Лапшов начал задавать ряд вопросов, которые носили наводящий или предположительный характер, по версии суда Станислава Винокура.- Суду не интересны предположения свидетеля, - высказался Винокур. - Защитника прошу задавать вопросы, и при этом не предоставлять свои сведения по делу свидетелю.Лапшов в ответ тоже высказал свое замечание и отметил, что вопросы точные и ответы нужны для дела. Но в итоге суд снял ряд вопросов для свидетеля от защиты Гончарова. Кроме того, Станислав Винокур попросил не затягивать судебный процесс.На этом заседание перенесено для допроса очередного свидетеля.