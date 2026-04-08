Генпрокуратура РФ добивается конфискации активов экс-губернатора Дона Владимира Чуба

Генпрокуратура РФ добивается конфискации активов бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Надзорное ведомство обратилось в Октябрьский районный суд Краснодара 7 апреля.Исковое заявление затрагивает интересы не только экс-главы региона, но и 12 других лиц, включая известных бизнесменов. Среди ответчиков дела, помимо Владимира Чуба, упоминаются основатель холдинга «Юг Руси» Сергей Кислов, экс-глава Первомайского района Ростова Артур Григорян и владелец компании «Неометрия» Борис Юнанов. По предварительным данным, поводом для пристального внимания Генпрокуратуры мог послужить известный скандал, связанный с приватизацией ростовского ипподрома.В качестве оснований для конфискации надзорное ведомство ссылается на Федеральный закон № 230-ФЗ от 03.12.2013 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Это означает, что прокуратура намерена доказать несоответствие между заявленными доходами Владимира Чуба и его соратников и принадлежащим им имуществом.Владимир Чуб, родившийся в 1948 году, имеет долгую карьеру на руководящих постах. После окончания Ленинградского политехнического института и работы в Мурманской области, он переехал в Ростовскую, где активно участвовал в развитии водного хозяйства и строительства. В 1980-х годах он перешел на партийную работу, пройдя путь до второго секретаря Ростовского горкома КПСС.Ключевым этапом его карьеры стало назначение в октябре 1991 года главой администрации Ростовской области указом президента Бориса Ельцина. Он возглавлял регион почти 20 лет, до 2010 года, оказавшись одним из самых долгоживущих руководителей субъектов РФ.После отставки с поста губернатора Владимир Чуб представлял Мурманскую область в Совете Федерации с 2011 по 2016 год, входя в состав Комитета по бюджету и финансовым рынкам. После завершения сенаторской деятельности он ведет крайне закрытый образ жизни, практически не появляясь в публичном пространстве.Примичательно, что закон «О гарантиях Губернатору Ростовской области, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», подписанный в 2010 году, до сих пор обеспечивает Владимиру Чубу и его семье пожизненные гарантии на охрану, транспорт и медицинское обслуживание. Эта норма неоднократно вызывала критику в обществе и СМИ.