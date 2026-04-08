Несмотря на запрет, в Ростове собираются провести первомайскую эстафету

Фото: ИИ.

В Ростове‑на‑Дону вопреки запрету массовых мероприятий готовятся к проведению традиционной легкоатлетической эстафеты. DonDay опубликовал документ с утверждёнными положениями забега, который состоится 1 мая и станет уже 101‑м по счёту.Принять участие в соревновании смогут все желающие ростовчане: школьники, студенты, работники предприятий, члены диаспор и просто любители бега. При этом организаторы ставят амбициозную цель — собрать 3 500 участников — и планируют провести эстафету в очном формате со зрителями.Традиционно забег пройдёт в центре города, из‑за чего 1 мая будут перекрыты Театральная площадь и прилегающие улицы Верхненольная, Советская, Газетный переулок, улицы Журавлёва, Крепостная, Большая Садовая (до пересечения с проспектом Будённовским) и ряд других.На фоне ограничений правительства Ростовской области, запрещающих массовые мероприятия численностью свыше 50 человек, возникает закономерный вопрос: каким образом организаторам удалось согласовать столь масштабное событие?