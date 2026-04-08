Подозреваемый в двойном убийстве родителей в Таганроге найден мертвым
Подозреваемый в жестоком двойном убийстве своих родителей, 32-летний Варшам Давтян, найден мертвым. Об этом порталу DonDay стало известно от собственного источника.
Ужасающее преступление, потрясшее Ростовскую область и соседние регионы, произошло в Таганроге. Утром 7 апреля в одном из домов города были обнаружены тела 57-летней женщины и ее 69-летнего супруга. На телах погибших имелись следы огнестрельных ранений. Соседи сообщили, что в день трагедии слышали два громких и один глухой выстрел, что усиливает подозрения в насильственной смерти.
По версии следствия, к убийству причастен сын погибшей пары – 32-летний Варшам Давтян. Предполагается, что после совершения преступления он скрылся на автомобиле "Киа Спортейдж" коричневого цвета. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Информация о розыске мужчины была обнародована 7 апреля.
Поиски подозреваемого завершились трагически. Спустя два дня, 9 апреля, Варшам Давтян был обнаружен мертвым в лесополосе недалеко от села Носово, примерно в 20 километрах от Таганрога. Рядом с телом мужчины находилось ружье. Предполагается, что именно из этого оружия были убиты его родители. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование всех обстоятельств этого резонансного дела.