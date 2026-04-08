Роман Товстик и Полина Диброва поделились подробностями своей совместной жизни. Они объявили об отношениях в конце 2025 года и теперь рассказали о буднях в элитном посёлке «Успенские поляны» Одинцовского района.Роман встаёт в 6 утра, а Полина – в 8–9 утра. Пара любит завтракать вместе. В случае ссор последнее слово остаётся за Романом Товстиком.Дмитрий Дибров ранее говорил, что Полина любит активный образ жизни и не всегда предпочитает сидеть дома. Это подтвердил и Роман, добавив, что сам он домосед.«Я вытащила его в Антарктиду», — с улыбкой отметила Полина.Товстик также сказал, что не любит ходить по магазинам, и все покупки делает Полина Диброва. Влюблённые стараются проводить больше времени вместе. Однако, несмотря на общую идиллию, в их жизни случаются мелкие неурядицы. Но о каких именно неприятностях идет речь, пара уточнять не стала. Роман с Полиной подчеркнули, что являются чемпионами по неприятностям.