На Ростовскую область обрушатся магнитные бури в конце рабочей недели

В конце рабочей недели на Ростовскую область обрушатся магнитные бури. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитная обстановка остается слабо повышенной. Это связано с превышающей норму скоростью солнечного ветра. Однако показатели не вышли из зелёной зоны. В последние часы скорость ветра падает, а за ней падают и геомагнитные индексы.Но уже в конце недели 10 апреля геомагнитная обстановка будет возмущенной. Землю атакуют удары по силе достигающие уровня G1 (Слабая буря).Метеозависимым людям в этот период придется нелегко. Жителям рекомендуют снизить физические и умственные нагрузки.