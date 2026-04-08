На Ростовскую область обрушатся магнитные бури в конце рабочей недели

В конце рабочей недели на Ростовскую область обрушатся магнитные бури. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитная обстановка остается слабо повышенной. Это связано с превышающей норму скоростью солнечного ветра. Однако показатели не вышли из зелёной зоны. В последние часы скорость ветра падает, а за ней падают и геомагнитные индексы.

Но уже в конце недели 10 апреля геомагнитная обстановка будет возмущенной. Землю атакуют удары по силе достигающие уровня G1 (Слабая буря).

Метеозависимым людям в этот период придется нелегко. Жителям рекомендуют снизить физические и умственные нагрузки.
Фото: Rostov.ru
