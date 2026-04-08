Житель Ростова продает кота за пять миллионов рублей

В Ростове на сайте объявлений появился кот за пять миллионов рублей. Хозяин по имени Антон объясняет цену необычной породой и немецким паспортом.

Со слов продавца, черно-белый кот по кличке Кот — представитель породы немецкий рекс. Антон уверяет, что его питомец редкий даже среди представителей породы, так как он родился с браком. Биноколорные немецкие рексы обычно не бывают черно-белыми, только с бело-цветным окрасом.

Вдобавок к этому Кот родом из Германии и имеет официальный ветеринарный паспорт ЕС.

Теперь ростовский уже кот стерилизован, без прививок, с детьми и животными ладит. При этом он кусается и не слишком воспитан. Несмотря на это, Антон не согласен на торг и уверен, что Кот найдет своего ценителя.
Фото: Avito
