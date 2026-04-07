Жителю Ростова грозит серьезный срок за расправу над собутыльником и кражу

Посиделка между приятелями в Ростове закончилась смертью и судом. В январе 2026 года два приятеля выпивали в квартире на улице Еременко. В один момент между ними возник спор, который перерос в драку. Предполагаемый убийца нанес жертве несколько ударов ножом, после чего забрал ключи от жилого помещения. Обвиняемый вскоре скрылся, но быстро вернулся и забрал его телефон. Поняв, что можно забрать еще и телевизор, он пришел во второй раз на следующий день. Проникнуть в дом ему не помешало то, что помещение уже было опечатано.

Как сообщается в СУ СКР по Ростовской области, 36-летний мужчина был быстро пойман. Расследование уже завершено. Вскоре он предстанет перед судом. С учетом двух обвинений предполагаемому преступнику грозит не менее 15 лет тюрьмы.
Фото: СКР
