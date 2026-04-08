Стреляли и избили: на Дону волонтеры спасают пса с жуткими травмами

Фото: Ольга Мосиюк

В Шахтах волонтеры спасают пса с жуткими травмами и пулевым ранением. Об этом сообщила руководитель центра реабилитации бездомных животных «Святобор» Ольга Мосиюк.Трагедия произошла 4 апреля в поселке Красина. Прохожие обнаружили на дороге измученное животное и немедленно связались с волонтерами.- Сначала мы думали, что пес мог попасть под машину или получить отравление, – рассказали представители «Святобора». - Однако ветеринарное обследование не выявило у животного переломов или повреждений внутренних органов.Состояние собаки вызывало серьезную тревогу: ветеринары диагностировали парез (паралич), множественные ушибы мягких тканей, контузию и закрытую черепно-мозговую травму. Эти травмы, по мнению волонтеров, свидетельствуют о жестоком избиении. Дополнительным подтверждением насилия стала обнаруженная у основания уха рана от пули, предположительно, из пневматического оружия. К счастью, пуля не проникла в череп, повредив лишь мягкие ткани.Сейчас пес проходит длительный курс лечения и реабилитации. Добровольцы прилагают все усилия для спасения пострадавшего животного.