Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Стреляли и избили: на Дону волонтеры спасают пса с жуткими травмами

В Шахтах волонтеры спасают пса с жуткими травмами и пулевым ранением. Об этом сообщила руководитель центра реабилитации бездомных животных «Святобор» Ольга Мосиюк.
Трагедия произошла 4 апреля в поселке Красина. Прохожие обнаружили на дороге измученное животное и немедленно связались с волонтерами.

- Сначала мы думали, что пес мог попасть под машину или получить отравление, – рассказали представители «Святобора». - Однако ветеринарное обследование не выявило у животного переломов или повреждений внутренних органов.

Состояние собаки вызывало серьезную тревогу: ветеринары диагностировали парез (паралич), множественные ушибы мягких тканей, контузию и закрытую черепно-мозговую травму. Эти травмы, по мнению волонтеров, свидетельствуют о жестоком избиении. Дополнительным подтверждением насилия стала обнаруженная у основания уха рана от пули, предположительно, из пневматического оружия. К счастью, пуля не проникла в череп, повредив лишь мягкие ткани.

Сейчас пес проходит длительный курс лечения и реабилитации. Добровольцы прилагают все усилия для спасения пострадавшего животного.
Фото: Ольга Мосиюк
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика