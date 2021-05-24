В Ростовской области директор школы подозревается в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
В Ростовской области директор одной из школ получала зарплату за сотрудников, которые не работали в образовательном учреждении. За присвоение, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог в отношении руководителя возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, подозреваемая фиктивно нанимала работников, а бюджетные деньги, выделенные на зарплату, забирала себе. В 2018 году директор школы по документам приняла на должность гардеробщицы и вахтера местную жительницу. На деле ни вахтёра, ни гардеробщицы в школе не было, зато у директора в кармане появилось более полумиллиона рублей.
По похожей схеме в 2021 году она приписала одному из учителей дополнительные часы работы, которых, по сути, не было. Тем самым смогла получить еще более 40 тысяч рублей.
Как сообщает СУ СКР по Ростовской области, в настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.