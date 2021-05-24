В Ростовской области директор школы подозревается в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями

В Ростовской области директор одной из школ получала зарплату за сотрудников, которые не работали в образовательном учреждении. За присвоение, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог в отношении руководителя возбуждено уголовное дело.По версии следствия, подозреваемая фиктивно нанимала работников, а бюджетные деньги, выделенные на зарплату, забирала себе. В 2018 году директор школы по документам приняла на должность гардеробщицы и вахтера местную жительницу. На деле ни вахтёра, ни гардеробщицы в школе не было, зато у директора в кармане появилось более полумиллиона рублей.По похожей схеме в 2021 году она приписала одному из учителей дополнительные часы работы, которых, по сути, не было. Тем самым смогла получить еще более 40 тысяч рублей.Как сообщает СУ СКР по Ростовской области, в настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.