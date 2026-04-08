После сноса дома Парамонова общественники переживают за сохранность соседнего ОКН

В Ростове-на-Дону после зимнего периода восстановились демонтажные работы по адресу Социалистическая, 128. Там находится четырехэтажный дом, который принадлежал наследнику известному в донской столице предпринимателю Парамонову. О сносе стало известно еще в конце 2025 года.По заявлению администрации Кировского района, объект находится в частной собственности. Владелец намерен снести здание и построить на месте пятизвездочный отель с воссозданием исторического фасада. Уже специалисты разобрали два этажа. Если общественники смирились с демонтажом здания с большой историей, то судьба соседнего дома их начинает волновать. Рядом находится объект культурного наследия «Дом Я.А. Фельдмана». Там размещается колледж «Сократ».Как отметили градозащитники движения «МойФасад», неизвестно, как поведут себя вековые стены и выдержат ли они строительство нового здания на месте снесенного объекта.В соответствии с нормативами, строительство объекта рядом с объектом культурного наследия требует укрепления фундамента последнего. Это включает в себя такие меры, как рассечка грунта и установка шпунтового ряда. Однако неизвестно, предусмотрены ли эти работы в проекте строительства.