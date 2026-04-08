В Таганроге за полмиллиарда рублей продают крупную производственно-складскую площадку

В Таганроге за 500 миллионов рублей предлагается к продаже крупный производственно-складской комплекс, специализирующийся на выпуске светодиодных светильников и интеллектуальных систем управления освещением. Объявление о продаже появилось в апреле на одном из популярных интернет-ресурсов.Продающийся объект включает в себя здания, сооружения, 39 единиц специализированного оборудования и земельный участок площадью 16,4 тысячи квадратных метров, относящийся к землям населенных пунктов.В состав комплекса входят административно-бытовой корпус (АБК), холодный склад, отдельно стоящий металлический ангар, трансформаторная подстанция, котельная, башенный кран, а также контрольно-пропускной пункт.Помимо варианта полной покупки, для заинтересованных лиц предусмотрена возможность долгосрочной аренды всего комплекса.