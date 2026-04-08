Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Гроссмейстер из Ростовской области сыграл 9-ю партию турнира претендентов вничью
Гроссмейстер из Ростовской области Андрей Есипенко сыграл 9-ю партию турнира претендентов вничью с американцем Хикару Накамурой. Тур завершился на 92-м ходу.

На данный момент Есипенко занимает последнее место в турнирной таблице, имея всего 3 очка из возможных 9. У донского игрока на счету три поражения и шесть ничьих.

Лидером турнира остается шахматист из Узбекистана Жавохир Синдаров. У него на счету 7,5 очка из девяти возможных.

Турнир претендентов по шахматам на Кипре стартовал 28 марта и собрал восемь лучших мировых гроссмейстеров. Согласно регламенту, они проведут две серии партий, всего 14 встреч. Имя того самого претендента станет известно 16 апреля, и этот шахматист сыграет за шахматную корону с действующим чемпионом Доммараджу Гукешем.
Фото: Турнир Претендентов
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика