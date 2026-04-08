Гроссмейстер из Ростовской области сыграл 9-ю партию турнира претендентов вничью

Гроссмейстер из Ростовской области Андрей Есипенко сыграл 9-ю партию турнира претендентов вничью с американцем Хикару Накамурой. Тур завершился на 92-м ходу.На данный момент Есипенко занимает последнее место в турнирной таблице, имея всего 3 очка из возможных 9. У донского игрока на счету три поражения и шесть ничьих.Лидером турнира остается шахматист из Узбекистана Жавохир Синдаров. У него на счету 7,5 очка из девяти возможных.Турнир претендентов по шахматам на Кипре стартовал 28 марта и собрал восемь лучших мировых гроссмейстеров. Согласно регламенту, они проведут две серии партий, всего 14 встреч. Имя того самого претендента станет известно 16 апреля, и этот шахматист сыграет за шахматную корону с действующим чемпионом Доммараджу Гукешем.