В Ростовской области возбуждено дело по факту смерти 27-летней девушки в роддоме

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по фату смерти 27-летней девушки в роддоме. Об этом сообщили в СУ СК по региону.Накануне, 5 апреля, в роддом Новочеркасска со схватками забрали Анну Малову. Там ей сделали эпидуральную анастезию, после чего состояние роженицы ухудшилось.Врачи приняли решение провести роды путем кесарева сечения - ребенок родился здоровым. Затем горожанку перевели в перинатальный центр Ростовской области. Там она впала в кому и скончалась.- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой позволят определить точную причину смерти, - сказано в сообщении.Ходом расследования дела занимается региональная прокуратура.