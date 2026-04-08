Ростовского поставщика медоборудования включили в РНП за некачественный товар

Фото: Нейросеть

Поставщик медицинского оборудования ООО ТД «РусМед» включен в единый реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сроком на два года. Решение Ростовского УФАС России стало результатом неисполнения государственного контракта по причине поставки товара ненадлежащего качества.Инцидент связан с контрактом, заключенным в августе 2024 года между ООО ТД «РусМед» и ГБУ РО «Областная клиническая больница №2» на поставку контейнеров для стерилизации на сумму 550 тысяч рублей.Проблемы возникли в сентябре 2024 года, когда заказчик выявил, что вес поставленных контейнеров значительно ниже заявленного в сопроводительной документации. Больница отказалась принимать товар и направила поставщику претензию, обязав устранить выявленные недостатки в установленный срок. Однако ООО ТД «РусМед» не выполнило требование, вследствие чего больница расторгла контракт в одностороннем порядке и инициировала обращение в ФАС.Первая инстанция Арбитражного суда Ростовской области вынесла решение в пользу поставщика, отменив постановление УФАС. Однако антимонопольная служба обжаловала это решение, добившись успеха в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде. По итогам длительных судебных разбирательств, ООО ТД «РусМед» окончательно внесено в РНП.Включение в реестр недобросовестных поставщиков накладывает на компанию двухлетний запрет на участие в любых государственных и муниципальных закупках.