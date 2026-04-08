Экс-министр финансов Ростовской области Лилия Федотова не признала вину в суде

Бывший министр финансов Ростовской области Лилия Федотова, обвиняемая в превышении должностных полномочий, не признала свою вину на сегодняшнем судебном заседании. Об этом сообщает портал DonDay.Напомним, Лилия Федотова была задержана 3 февраля 2025 года. Следствие полагает, что в 2020 году экс-министр необоснованно привлекла для нужд региона банковские кредиты на общую сумму 12 миллиардов рублей. По предварительным данным, средства были получены по ставке, не соответствующей долговой политике региона, что привело к ущербу для бюджета Ростовской области в размере 1,9 миллиарда рублей. Эти средства, как утверждается, были потрачены на погашение процентов по кредиту.До недавнего времени Лилия Федотова находилась в столичном СИЗО. В марте текущего года ее уголовное дело было передано в производстве ростовского суда. Первое заседание с участием экс-министра прошло в режиме видеоконференцсвязи. Перед вторым слушанием подозреваемую этапировали в СИЗО Новочеркасска, однако само заседание было отложено из-за ее неявки.Сегодня, 8 апреля, Лилия Федотова заявила о своей непричастности к вменяемым ей преступлениям. При этом она выразила готовность дать показания, но только после того, как сторона обвинения представит свои доказательства.