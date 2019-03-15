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Главу Пролетарска обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями

Главу Пролетарска обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
В отношении мэра Пролетарска Сергея Пономаря возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает DonDay.ru, 58-летний чиновник потратил бюджетные средства не по назначению.
По версии следователей, Пономарь подписал документы о перечислении средств компании за работы, которые по факту она не выполнила.

В администрации города Пролетарска сообщили, что мужчина находится на больничном. В последний раз на работе его видели в октябре 2018 года.

Сергею Пономарю - 58 лет. Он родился в селе Новый Егорлык. В 19 лет устроился фрезеровщиком на Таганрогский комбайновый завод. Меньше чем через год молодого человека призвали в армию. Отслужив, пошел работать слесарем на «Ростсельмаш». В 32 года Пономарь получил диплом Ростовского института народного хозяйства. В 2015 году занял пост замглавы администрации Пролетарска. Ещё через год он уже стал мэром.

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