В Ростовской области второй день ищут сына убитых в Таганроге супругов

История жестокого убийства супругов в Таганроге стала известна на всю Ростовскую область. Накануне в одном из частных домов обнаружили два трупа: 57-летней женщины и ее 69-летнего супруга. На телах нашли следы огнестрельного ранения.

Первым подозреваемым стал их 32-летний сын Варшам Давтян. По версии следствия, он скрылся на «Киа Спортейдж» коричневого цвета. Как рассказали ранее соседи, они слышали всего три выстрела – два громких и один глухой. При себе беглец имеет оружие.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Информацию о поиске мужчины разместили еще 7 апреля, но пока поиски не принесли результатов.

Подозреваемого все еще ищут. Если вы знаете, где находится горожанин, сообщите в полицию.
Фото: DonDay
