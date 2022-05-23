В Ростове будут судить мужчину, забившего знакомого топором

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В Ростове будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве и разбойном нападении. Происшествие случилось в ноябре 2020 года.По версии следствия, 35-летний житель донской столицы продавал свою машину BMW X3. Автомобиль приглянулся его 36-летнему знакомому. Стоимость иномарки - три миллиона рублей. Однако когда покупатель принес деньги, мужчина достал топор и набросился на него. В результате знакомый получил множественные травмы и скончался на месте. Тогда нападавший забрал его деньги и телефон, а тело отвез в заброшенное помещение в Батайск. Автомобиль он сжег.Как отметили в прокуратуре по Ростовской области, судить мужчину будут сразу по пяти статьям, ведь, помимо этого, он еще устроил дебош на одной из ж/д станций и нанес ущерб в 30 тысяч рублей.- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР.