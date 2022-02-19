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В Ростове за сутки коронавирусом заболели 858 человек

В Ростове за сутки коронавирусом заболели 858 человек
В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 3 977 человек. По данным на 21 февраля, большинство инфицированных - жители донской столицы (858 человек). В Волгодонске диагноз подтвердился у 225 человек, в Шахтах - у 223, в Новочеркасске - у 211.

Еще 196 зараженных выявили в Таганроге. В Каменске-Шахтинском положительные результаты ПЦР-тестов получили 139 человек, в Батайске - 124, а в Новошахтинске - 121. На территории Сальского района вирус подхватили 114 человек, Белокалитвинского и Неклиновского - по 110, а в Азове - 107.

Меньше всего новых пациентов с COVID-19 появились в Дубовском (один), Советском и Ремонтненском (по двое) районах. Также в числе заболевших - шесть жителей Заветинского района и девять - Кашарского. В остальных муниципалитетах медики зафиксировали от 11 до 97 случаев заражения.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 297 167 человек. По информации областного правительства, 10 241 из них скончался от тяжелых последствий. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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