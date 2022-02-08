Ростов - лидер по числу новых пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели 4 067 человек. По данным на 10 февраля, большинство из них (1 295 человек) - жители донской столицы.В Шахтах диагноз подтвердился у 158 человек, в Таганроге - у 144, в Волгодонске - у 136, в Азовском районе - у 130. Еще 115 инфицированных - из Новошахтинска, по 100 - из Батайска и Сальского района. На территории Миллеровского положительные результаты ПЦР-тестов получили 93 человека, в Красносулинском - 92, в Гуково - 89, а в Аксайском районе - 87.Коронавирус подхватили 86 человек, проживающих в Новочеркасске, 85 - в Мясниковском районе, 74 - в Азове. Борьбу с инфекцией начали 73 жителя Белокалитвинского района, 67 - Октябрьского, 64 - Семикаракорского и 61 - города Каменска-Шахтинского. В числе новых пациентов с COVID-19 оказались 57 человек из Неклиновского, 53 - из Зерноградского и 51 - из Цимлянского районов. Аналогичная ситуация - в Орловском (46 человек), Мартыновском (45), Пролетарском (44), Морозовском (42) и Зверево (41).Меньше всего зараженных выявили на территории Советского района. Там заболели пять человек. В остальных муниципалитетах региона медики диагностировали от 12 до 40 случаев инфицирования.Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 249 480 человек. По информации областного правительства, 10 130 из них скончались от тяжелых последствий заболевания.