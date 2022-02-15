В Ростове выявили 884 случая заражения коронавирусом за сутки

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 4 369 человек. По данным на 17 февраля, большинство инфицированных - жители донской столицы. Там диагноз подтвердился у 884 человек. В Таганроге заразились 267 человек, в Волгодонске - 256, а в Шахтах - 236В числе новых зараженных оказались 170 человек, проживающих в Новочеркасске, и 152 - из Азовского района. В Аксайском борьбу с COVID-19 начали 134 человека, в Сальском и Азове - 127, а в городе Каменске-Шахтинском - 121. Еще 109 случаев заболевания зафиксировали в Батайске, в Неклиновском районе - 97, в Белокалитвинском - 91, а в Красносулинском - 87.На территории Миллеровского района опасный вирус подхватили 86 местных жителей, в Гуково - 79, в Октябрьском - 77. Аналогичная ситуация и в Зерноградском. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили 65 человек.Меньше всего заболевших оказалось в Советском районе (восемь человек). В Куйбышевском диагноз подтвердился у 13 человек, а в Усть-Донецко и Ремонтненском инфицированы по 14. В Милютинском борьбу с коронавирусом начали 18 жителей. В остальных муниципалитетах Ростовской области выявили от 20 до 60 случаев заражения.