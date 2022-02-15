Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове выявили 884 случая заражения коронавирусом за сутки

В Ростове выявили 884 случая заражения коронавирусом за сутки
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 4 369 человек. По данным на 17 февраля, большинство инфицированных - жители донской столицы. Там диагноз подтвердился у 884 человек. В Таганроге заразились 267 человек, в Волгодонске - 256, а в Шахтах - 236

В числе новых зараженных оказались 170 человек, проживающих в Новочеркасске, и 152 - из Азовского района. В Аксайском борьбу с COVID-19 начали 134 человека, в Сальском и Азове - 127, а в городе Каменске-Шахтинском - 121. Еще 109 случаев заболевания зафиксировали в Батайске, в Неклиновском районе - 97, в Белокалитвинском - 91, а в Красносулинском - 87.

На территории Миллеровского района опасный вирус подхватили 86 местных жителей, в Гуково - 79, в Октябрьском - 77. Аналогичная ситуация и в Зерноградском. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили 65 человек.

Меньше всего заболевших оказалось в Советском районе (восемь человек). В Куйбышевском диагноз подтвердился у 13 человек, а в Усть-Донецко и Ремонтненском инфицированы по 14. В Милютинском борьбу с коронавирусом начали 18 жителей. В остальных муниципалитетах Ростовской области выявили от 20 до 60 случаев заражения.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.