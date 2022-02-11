В Ростове за сутки коронавирусом заболели 1 145 человек

Фото: Николай Демин.

В Ростовской области за сутки выявили 4 041 случай заражения коронавирусом. По данным на 15 февраля, 1 145 из них - жители донской столицы. На втором месте по числу новых пациентов с COVID-19 - Шахты. Там заболели 232 человека. Тройку лидеров замыкает Таганрог. В приморском городе диагноз подтвердился у 223 человек.На территории Волгодонска заразились 222 человека, в Новочеркасске - 177, а в Аксайском районе - 135. Еще по 109 человек начали борьбу с коронавирусом в Батайске и Азовском районе. В Новошахтинске положительные результаты ПЦР-тестов получили 100 жителей, в Белокалитвинском районе - 90, в Красносулинском -76, в Азове - 75, а в Неклиновском - 70.Опасный вирус выявили у 68 человек, проживающих в Октябрьском районе. Аналогичная ситуация и в Гуково. Там инфекцию подхватили 67 человек. В Миллеровском районе заразились 66 человек, в Зерноградском - 65, а в городе Каменске-Шахтинском - 62. Диагноз подтвердился у 57 жителей региона из Сальского района и у 55 - из Мясниковского.Меньше всего заболевших появилось в Советском (10), Усть-Донецком (12), Тацинском и Ремонтненском (по 13), Боковском (14), Куйбышевском (16), Кагальницком (17) и Чертковском (18) районах. В числе новых пациентов с коронавирусом оказались по 19 человек, проживающих в Милютинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском районах и Зверево. В остальных муниципалитетах области медики зафиксировали от 20 до 50 случаев заражения.