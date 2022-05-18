В Ростове за сутки коронавирусом заболели 35 человек

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 174 человека. По данным на 20 мая, пациентами с COVID-19 стали 35 жителей донской столицы. Еще 10 новых инфицированных — таганрожцы. В Белокалитвинском районе диагноз подтвердился у восьми человек, а в Волгодонске — у семи. Еще по шесть инфицированных выявили в Новошахтинске и Верхнедонском районе.В числе новых зараженных оказались по пять человек из Орловского, Красносулинского, Миллеровского районов и Азова. На территории Аксайского, Тарасовского, Песчанокопского районов и Батайска COVID-19 обнаружили у четырех человек. По трое инфицированных — в Боковском, Зерноградском, Неклиновском, Чертковском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Тацинском районах. Аналогичная ситуация в — Новочеркасске, Донецке, Гуково, Каменске-Шахтинском и Шахтах.Положительные результаты ПЦР-тестов получили по два человека, проживающих в Мясниковском, Егорлыкском, Советском, Ремонтненском, Октябрьском, Морозовском, Азовском и Заветинском районах. В Дубовском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Кагальницком, Веселовском, Константиновском, Обливском, Цимлянском и Волгодонском районах — по одному. Столько же человек начали борьбу с COVID-19 в Куйбышевском, Каменском, Целинском, Родионово-Несветайском районах и Зверево.