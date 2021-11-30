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В Ростове выявили почти 30% инфицированных коронавирусом за сутки

В Ростове выявили почти 30% инфицированных коронавирусом за сутки
В Ростовской области за сутки выявили 649 случаев заражения коронавирусом. Из них 29% - жители донской столицы (188 человек). В Таганроге заболели 36 человек, в Шахтах - 33, а в Волгодонске - 26. На территории Новочеркасска диагноз подтвердился у 21 человека, а в Аксайском районе - у 16.

Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по 14 человек, проживающих в Азовском, Неклиновском районах и Новошахтинске. В Миллеровском и Красносулинском - по 13. В Мясниковском районе и городах Каменске-Шахтинском, Азове - по 11. В Батайске и Зимовниковском - по 10.

Новыми пациентами с коронавирусом стали по девять человек из Кагальницкого, Песчанокопского, Зерноградского, Каменского, Сальского и Константиновского районов. В Орловском, Семикаракорском, Белокалитвинском и Гуково - по восемь, в Чертковском, Октябрьском, Веселовском и Егорлыкском - по семь.

В числе зараженных оказались по шесть жителей Цимлянского, Тарасовского, Морозовского и Тацинского районов. В Мартыновском, Обливском и Донецке - по пять. По четыре инфицированных выявили в Милютинском, Ремонтненском, Багаевском, Матвеево-Курганском, Волгодонском, Куйбышевском и Целинском. Аналогичная ситуация - в Зверево и Родионово-Несветайском районе.

По трое заболевших оказались в Боковском, Пролетарском и Верхнедонском районах. В Шолоховском, Дубовском, Усть-Донецком и Заветинском меньше всего зараженных. Там, как и в Кашарском районе, диагноз подтвердился у двух человек.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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