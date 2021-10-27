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Медики выявили 202 новых случая заражения коронавирусом в Ростове

Медики выявили 202 новых случая заражения коронавирусом в Ростове
В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заболели 202 человека. На втором месте по числу инфицированных за сутки с 28 по 29 октября оказались жители Таганрога - там диагноз подтвердился у 31 человека. В Волгодонске появились 28 пациентов с COVID-19, а в Шахтах - 26.

Положительные результаты ПЦР-тестов получили 23 человека из Новочеркасска и по 17 - из Азова и Новошахтинска. В Каменске-Шахтинском заболели 14 человек, в Аксайском районе - 12, а в Батайске - 10. По девять инфицированных выявили в Донецке и Гуково, в Азовском районе - восемь.

На территории Красносулинского, Чертковского, Мартыновского, Октябрьского, Семикаракорского, Константиновского районов и Зверево пациентами с COVID-19 стали по семь человек. В Егорлыкском, Зерноградском, Шолоховском, Мясниковском, Орловском, Песчанокопском, Верхнедонском, Миллеровском районах вирус подхватили по шесть жителей. Аналогичная ситуация - в Сальском, Цимлянском и Морозовском.

В числе зараженных оказались по пять человек из Тарасовского, Кагальницкого, Заветинского, Матвеево-Курганского, Целинского, Боковского, Милютинского, Веселовского и Пролетарского районов. Столько же заболели в Неклиновском, Багаевском, Родионово-Несветайском и Зимовниковском.

В Каменском, Обливском, Волгодонском, Кашарском и Тацинском положительные тесты на COVID-19 получили по четыре человека. По трое зараженных выявили в Ремонтненском, Куйбышевском и Усть-Донецком районах. В Дубовском и Белокалитвинском заболели по два человека, а в Советском - один.

Всего за период пандемии коронавирус подхватили 154 828 человек. По информации регионального правительства, большинство из них уже выздоровели.

Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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