Медики выявили 202 новых случая заражения коронавирусом в Ростове

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заболели 202 человека. На втором месте по числу инфицированных за сутки с 28 по 29 октября оказались жители Таганрога - там диагноз подтвердился у 31 человека. В Волгодонске появились 28 пациентов с COVID-19, а в Шахтах - 26.Положительные результаты ПЦР-тестов получили 23 человека из Новочеркасска и по 17 - из Азова и Новошахтинска. В Каменске-Шахтинском заболели 14 человек, в Аксайском районе - 12, а в Батайске - 10. По девять инфицированных выявили в Донецке и Гуково, в Азовском районе - восемь.На территории Красносулинского, Чертковского, Мартыновского, Октябрьского, Семикаракорского, Константиновского районов и Зверево пациентами с COVID-19 стали по семь человек. В Егорлыкском, Зерноградском, Шолоховском, Мясниковском, Орловском, Песчанокопском, Верхнедонском, Миллеровском районах вирус подхватили по шесть жителей. Аналогичная ситуация - в Сальском, Цимлянском и Морозовском.В числе зараженных оказались по пять человек из Тарасовского, Кагальницкого, Заветинского, Матвеево-Курганского, Целинского, Боковского, Милютинского, Веселовского и Пролетарского районов. Столько же заболели в Неклиновском, Багаевском, Родионово-Несветайском и Зимовниковском.В Каменском, Обливском, Волгодонском, Кашарском и Тацинском положительные тесты на COVID-19 получили по четыре человека. По трое зараженных выявили в Ремонтненском, Куйбышевском и Усть-Донецком районах. В Дубовском и Белокалитвинском заболели по два человека, а в Советском - один.Всего за период пандемии коронавирус подхватили 154 828 человек. По информации регионального правительства, большинство из них уже выздоровели.