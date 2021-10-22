За сутки заболели жители всех городов и районов Ростовской области

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели жители всех муниципалитетов. По данным на 25 октября, больше всего инфицированных оказалось в донской столице (199 человек). На втором месте - Таганрог. Там впервые за весь период пандемии диагноз подтвердился у 28 человек - новый городской антирекорд.В Шахтах положительные результаты тестов на COVID-19 получили 26 человек, в Волгодонске - 25, а в Новочеркасске - 20. На территории Новошахтинска заболели 17 жителей, в Азове - 16, а в Каменске-Шахтинском - 15. В числе новых пациентов с коронавирусом оказались 10 человек из Батайска, девять - из Аксайского района. По восемь человек заразились в Гуково, Донецке, Зверево и Азовском районе.Борьбу с инфекцией начали по семь человек в Мясниковском, Чертковском, Семикаракорском, Морозовском, Константиновском, Неклиновском районах. В Орловском, Пролетарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Заветинском, Шолоховском, Егорлыкском, Кашарском и Зерноградском - по шесть. Аналогичная ситуация - в Тарасовском, Белокалитвинском, Мартыновском, Цимлянском и Песчанокопском.Пациентами с COVID-19 стали по пять жителей Кагальницкого, Родионово-Несветайского, Сальского, Багаевского, Милютинского, Тацинского, Волгодонского, Зимовниковского, Миллеровского и Веселовского районов. В Октябрьском, Боковском, Целинском, Обливском и Верхнедонском - по четыре.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по три жителя Усть-Донецкого и Каменского районов. В Дубовском, Куйбышевском и Ремонтненском - по двое. Наименьшее число инфицированных выявили в Советском районе. Там диагноз подтвердился у одного человека.Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 152 382 человека, из которых 606 заразились за минувшие сутки. По информации областного правительства, большая часть новых зараженных - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет.