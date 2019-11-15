В Ростове вынесли приговор налётчику, дважды ограбившему Сбербанк



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Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор налётчику, дважды ограбившему отделения Сбербанка.



Мужчина в маске вошёл в помещение финансового учреждения. В руках у него была сумка. Налётчик утверждал, что в ней находится взрывное устройство и он приведёт его в действие, если ему не отдадут деньги. Сотрудники банка передали грабителю более 2,7 млн рублей. Забрав деньги, он скрылся.



Спустя некоторое время, мужчина по той же схеме ограбил ещё одно отделение Сбербанка. Когда подозреваемого задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». 18 ноября обвиняемому вынесли приговор.

- Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.