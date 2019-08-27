В Ростове выделили 2 млн рублей на устранение ям на дорогах



На устранение ям на ростовских дорогах выделили два миллиона рублей. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры разместила соответствующую информацию на сайте госзакупок. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 сентября. Спустя сутки пройдёт электронный аукцион.



Исполнитель обязуется устранить деформации и повреждения дорог на улицах Ростова-на-Дону. Заделать ямы нужно асфальтобетонной смесью. Средства на работы выделяются из городского бюджета. Ремонт дорожной сети нужно закончить до 31 декабря 2019 года.