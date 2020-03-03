На ремонт дорог в Ростове-на-Дону выделили 7 млн рублей



В Ростове-на-Дону планируют потратить семь миллионов рублей на ремонт дорог. Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Такая заявка размещена на портале госзакупок. Средства выделяют из городского бюджета.



В документации не указано, на каких именно улицах будут проводить работу, отмечено только, что на «улично-дорожной сети Ростова-на-Дону». Ремонт нужно закончить до 20 октября 2020 года.



Плохие дороги и ямы на проезжей части — извечная проблема донской столицы. Периодически во всех районах города происходят инциденты, когда где-то проседает или проваливается асфальт. В эти ловушки попадают автомобилисты. Ямы кое-как латают, но через какое-то время они снова появляются на дорогах.