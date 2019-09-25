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Ремонт ям на ростовских дорогах обойдётся в 6,7 млн рублей

Ремонт ям на ростовских дорогах обойдётся в 6,7 млн рублей
В Ростове-на-Дону планируется провести ямочный ремонт дорог. Средства на работы выделят из городского бюджета. Администрация Ростова потратит 6 732 344 рубля. Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города.

Ремонт нужно провести до 10 ноября 2019 года. Ямы следует залить асфальтобетонной смесью. Повреждённые участки дорожного покрытия должны быть отремонтированы. В документации на сайте госзакупок не указаны улицы, на которых подрядчик будет проводить ремонт. Заявки на участие в конкурсе принимают до 4 октября. Аукцион в электронной форме назначен на 7 октября.

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