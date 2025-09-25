Ростовчане сообщили о скоплении пожарных и кинологов возле жилого дома

Фото: DonDay

Жители Ростова сообщают о скоплении пожарных и кинологов возле жилого дома. Инцидент произошел днем 25 сентября на пересечении Ульяновской и Семашко.Как рассказал источник Donday, рабочие занимались ремонтом труб на территории дома №4 по Семашко. Движение на улице от Ульяновской до Донской временно перекрыли.В настоящее время на участке работают полицейские с собаками. Также дежурит скорая помощь и пожарные. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.