В Ростове врачи впервые в России провели операцию на коленном суставе

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В Ростове врачи впервые в России провели операцию мужчине с болезнью Кенига. Информацию об этом сообщили в Южном окружном медицинском центре 13 мая.Мужчина обратился к врачам с болями в коленном суставе. Врачи диагностировали у него болезнь Кенига. Это заболевание характеризуется изменениями в кости и разрушением суставного хряща, который к ней примыкает. Чаще всего оно встречается у людей в возрасте от 16 до 30 лет.Ростовские врачи провели уникальную операцию на колене. Раньше в России не выполняли хирургические вмешательства такой сложности. Пациенту с помощью жидкого импланта заполнили все дефекты в хрящевой ткани повреждённого сустава. Затем имплант застыл и превратился в хрящевую ткань.Мужчину уже выписали из больницы. Профессионализм врачей позволит избежать в дальнейшем болезненных ощущений в колене.