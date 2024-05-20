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В Ростове врачи впервые в России провели операцию на коленном суставе

В Ростове врачи впервые в России провели операцию на коленном суставе
В Ростове врачи впервые в России провели операцию мужчине с болезнью Кенига. Информацию об этом сообщили в Южном окружном медицинском центре 13 мая.

Мужчина обратился к врачам с болями в коленном суставе. Врачи диагностировали у него болезнь Кенига. Это заболевание характеризуется изменениями в кости и разрушением суставного хряща, который к ней примыкает. Чаще всего оно встречается у людей в возрасте от 16 до 30 лет.

Ростовские врачи провели уникальную операцию на колене. Раньше в России не выполняли хирургические вмешательства такой сложности. Пациенту с помощью жидкого импланта заполнили все дефекты в хрящевой ткани повреждённого сустава. Затем имплант застыл и превратился в хрящевую ткань.

Мужчину уже выписали из больницы. Профессионализм врачей позволит избежать в дальнейшем болезненных ощущений в колене.
Фото: Ростов ру
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