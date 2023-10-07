Ростовские врачи провели уникальную операцию грудничку

Фото: донской минздрав.

Врачи ростовской городской больницы №20 сделали уникальную операцию грудному ребенку на ЖКТ. О случае спасения рассказали в донском минздраве.При рождении у ребенка было обнаружено редкое и опасное заболевание ЖКТ. Однако в младенчестве делать сложную операцию было нельзя. Шесть месяцев малыш испытывал боли в желудке и плохо ходил в туалет. Только спустя полгода малыша прооперировали. После операции у малыша восстановилась работа желудочно-кишечного тракта, появился самостоятельный стул. Через неделю ребенка уже выписали домой.Ранее подобные операции делали только в Москве.