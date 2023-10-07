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Ростовские врачи провели уникальную операцию грудничку

Ростовские врачи провели уникальную операцию грудничку
Врачи ростовской городской больницы №20 сделали уникальную операцию грудному ребенку на ЖКТ. О случае спасения рассказали в донском минздраве.

При рождении у ребенка было обнаружено редкое и опасное заболевание ЖКТ. Однако в младенчестве делать сложную операцию было нельзя. Шесть месяцев малыш испытывал боли в желудке и плохо ходил в туалет. Только спустя полгода малыша прооперировали. После операции у малыша восстановилась работа желудочно-кишечного тракта, появился самостоятельный стул. Через неделю ребенка уже выписали домой.

Ранее подобные операции делали только в Москве.
Фото: донской минздрав.
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