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Врачи провели первую в Азове уретроскопическую операцию

Врачи провели первую в Азове уретроскопическую операцию
В Азове Ростовской области провели первую уретроскопическую операцию. В городской больнице № 1 29-летнему парню вывели камень из мочеточника.

Максим К. работает продавцом-консультантом. На днях он почувствовал себя плохо, и близкие вызвали ему «скорую». В ходе обследования у Максима обнаружили мочекаменную болезнь. Молодому человеку назначили операцию.

Процедуру проводил заведующий отделением урологии Юрий Волков.

- Операция прошла успешно, пациент чувствует себя прекрасно, - прокомментировал врач. - Молодой человек уже может ходит, на его теле не осталось следов прокола.

Уретроскопия — такой метод работы, при котором в организм через небольшое отверстие вводится специальный аппарат. Уретроскоп снабжён камерой. С его помощью специалист проводит операцию, не делая разрезов на теле. Подобная операция в области урологии прошла в Азове впервые.

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