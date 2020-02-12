Врачи провели первую в Азове уретроскопическую операцию



В Азове Ростовской области провели первую уретроскопическую операцию. В городской больнице № 1 29-летнему парню вывели камень из мочеточника.



Максим К. работает продавцом-консультантом. На днях он почувствовал себя плохо, и близкие вызвали ему «скорую». В ходе обследования у Максима обнаружили мочекаменную болезнь. Молодому человеку назначили операцию.



Процедуру проводил заведующий отделением урологии Юрий Волков.



- Операция прошла успешно, пациент чувствует себя прекрасно, - прокомментировал врач. - Молодой человек уже может ходит, на его теле не осталось следов прокола.



Уретроскопия — такой метод работы, при котором в организм через небольшое отверстие вводится специальный аппарат. Уретроскоп снабжён камерой. С его помощью специалист проводит операцию, не делая разрезов на теле. Подобная операция в области урологии прошла в Азове впервые.

