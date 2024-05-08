В Ростове врачи удалили часть селезенки упавшей с качели девочке

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В Ростове-на-Дону врачи больницы № 20 удалили часть селезенки упавшей с качели девочке. Об этом 8 мая сообщило Министерство здравоохранения Ростовской области.В детское хирургическое отделение поступила 11-летняя девочка. Она жаловалась на сильные режущие боли в животе. Как оказалось, ребенок катался на качелях и неудачно упал.Врачи провели экстренное обследование и выявили разрыв селезенки с кровотечением в брюшную полость.Бригада хирургов отделений детской и пластической хирургии в экстренном режиме начала готовиться к операции.В процессе работы хирурги сделали экстренную лапароскопию и аутотрансплантацию — с помощью трех маленьких надрезов удалили большую часть селезенки. Полное удаление органа невозможно, потому что это принесет серьезный ущерб здоровью.Проведенная операция при травме селезенки IV степени, кровотечением и удалением части органа у ребенка — уникальный и сложный случай.Сейчас девочка уже здорова, вернулась домой, и ее жизни ничего не угрожает.