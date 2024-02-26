В Ростове врачи удалили пятимесячному ребенку врожденную опухоль

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Ростовские хирурги удалили пятимесячному ребенку опухоль в шее. Об этом 25 февраля сообщили в региональном Минздраве.В отделение детской и пластической хирургии городской больницы № 20 доставили пятимесячного ребенка. Врачи взяли необходимые анализы и обнаружили у малыша врожденную обширную гемангиому. Она образовалась на передней поверхности шеи. Тогда было принято решение оперировать грудничка.Операция считается непростой, так как подкожный компонент опухоли получал кровоснабжение прямо из сосудов шеи. Такой процесс способствовал быстрому росту. Благодаря использованию современных технологий опухоль удалось извлечь. Теперь жизни и здоровью ребенка больше ничего не угрожает.Гемангиома – это доброкачественная опухоль, которая образуется из-за разрастания клеток кровеносных сосудов и роста тканей вокруг них. Она вызывает кровотечение во внутренних органах, нарушение свертываемости крови, недостаточность сердца, почек и легких, а также образование тромбов.