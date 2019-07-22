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В Азове ребенку пришлось удалить часть селезенки после падения с велосипеда

В Азове ребенку пришлось удалить часть селезенки после падения с велосипеда
Фото: http://cdn.iz.ru
В Азове врачи провели экстренную операцию 12-летнему ребёнку. Мальчик серьёзно травмировался, упав с велосипеда.

В хирургическое отделение ЦГБ подростка доставили в тяжёлом состоянии с подозрением на внутреннее кровотечение. Отправлять маленького пациента в областную больницу в Ростов времени не было. Его жизни угрожала опасность. Заведующий хирургическим отделением Владислав Бардахчьян принял решение оперировать на месте.
- Операция прошла технически без особенностей. Была выполнена лапароскопическая операция, произведено удаление разорванной селезенки, - рассказал Владислав Бардахчьян.

В настоящее время состояние ребёнка стабильно.

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