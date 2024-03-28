Ростовские врачи в Херсонской области из желудка мужчины во время операции достали 26 монет

Фото: Министерство здравоохранения по Ростовской области

Ростовские врачи мужчине из Херсонской области из желудка извлекли 26 монет. Инцидент произошел в поселке Ивановка еще несколько месяцев назад, но стало известно об этом только сейчас.Мужчину доставили в медучреждение на «скорой» с желудочным кровотечением из-за открывшейся язвы. Он потерял около трех литров крови и находился буквально на грани жизни и смерти. Во время операции хирурги были шокированы тем, что они увидели. Когда они приступили к ушиванию желудка, нашли какие-то инородные тела. Оказалось, что это были советские медные монеты. Всего из тела мужчины достали аж 26 монет.Операция прошла успешно. Когда пациент очнулся после наркоза, ему рассказали об интересной находке. Мужчина рассказал, что наглотался монет, еще будучи ребенком.