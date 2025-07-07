В Ростове врачи прооперировали беременную женщину с онкозаболеванием

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В онкологическом диспансере Ростова врачи успешно провели уникальную операцию беременной женщине, у которой был диагностирован рак молочной железы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.Ольга Д. (имя изменено) на девятом месяце беременности ощутила боль в груди и ухудшение самочувствия. Она обратилась в медицинское учреждение, где после проведения диагностики ей сообщили о наличии у неё онкологического заболевания.Затем был организован совместный совет с участием онкологов, анестезиологов и акушеров-гинекологов, а также проведена консультация с экспертами из перинатального центра. Было принято решение о проведении операции, которая предполагает полное удаление молочной железы.По словам специалистов, это позволило снизить риски для будущего ребёнка и начать лечение незамедлительно.Хирургическое вмешательство под общим наркозом прошло без осложнений. На шестой день после операции пациентку выписали из больницы в хорошем состоянии для продолжения лечения и родов.