Над Ростовской областью уничтожили семь беспилотников

Фото: Rostov.ru

В небе над Ростовской областью сбили семь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Беспилотники сбили в период с 20:00 до 23:00. Всего над территорией России уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Напомним, в ночь на 2 сентября в Ростовской области сбили БПЛА. В результате случившегося повреждены оказались два дома в микрорайоне Левенцовском. За медпомощью обратились четыре человека , в том числе один ребенок.