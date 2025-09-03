Подключение интернет-эквайринга: что важно учесть
Онлайн-оплата уже давно перестала быть опцией — сегодня это норма. Клиенты ждут удобства, а бизнесу важно обеспечить быстрый и безопасный прием денег. Поэтому интернет-эквайринг становится обязательной частью цифровой инфраструктуры компании. Но чтобы внедрение прошло без ошибок, важно учитывать нюансы еще до подключения.
С чего начинается эквайринг
Подключение интернет-эквайринга — это не просто технический процесс. Для начала бизнесу нужно определиться с каналами: будет ли оплата проходить через сайт, мобильное приложение, мессенджер или платежную ссылку. От этого зависит не только интеграция, но и выбор поставщика услуги.
Основные ошибки при подключении
Многие компании выбирают эквайринг только по ставке комиссии. Но это не всегда правильно. Иногда банк предлагает низкий процент, но взимает плату за техническую поддержку или подключение. Также могут возникнуть сложности с интеграцией, если не предусмотрены модули под вашу CMS или CRM.
Как выбрать поставщика эквайринга
При выборе интернет-эквайринга важно учитывать условия подключения, скорость выплат, возможности интеграции и качество поддержки. Ниже приведён обзор предложений нескольких российских банков, которые предоставляют услуги для малого и среднего бизнеса.
ПСБ
Преимущества:
удобное подключение с минимальным пакетом документов;
интеграция с различными платформами, включая CMS и маркетплейсы;
круглосуточная поддержка по телефону и онлайн.
ПСБ предлагает интернет эквайринг, адаптированный под задачи малого и среднего бизнеса. Удобное подключение, работа с разными платформами, круглосуточная поддержка и быстрые выплаты.
МТС-Банк
Преимущества:
интеграция интернет-эквайринга с CRM-системами для удобного управления клиентской базой;
единый бизнес-кабинет для контроля операций и аналитики;
возможность подключения дополнительных финансовых инструментов в рамках одного сервиса.
Авангард
Преимущества:
функциональный интернет-банк с широкими возможностями;
подключение бухгалтерских сервисов вместе с расчетно-кассовым обслуживанием;
индивидуальный подход к условиям для предпринимателей.
Уралсиб
Преимущества:
решения, адаптированные под специфику разных отраслей;
поддержка компаний, работающих в нескольких регионах;
гибкая настройка эквайринга под особенности бизнеса.
Подключение интернет-эквайринга — это инвестиция не только в удобство клиентов, но и в стабильность самого бизнеса. Продуманная интеграция, правильный выбор банка и фокус на безопасности позволяют избежать потерь, упростить учет и повысить доверие к компании. А значит — увеличить продажи и сохранить репутацию.
