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У ростовчанки обнаружили рак груди после жалоб на последствия коронавируса

У ростовчанки обнаружили рак груди после жалоб на последствия коронавируса
Ростовские врачи обнаружили рак у пациентки, обратившейся с жалобами на последствия коронавируса. Об этом 19 марта сообщили в донском Минздраве.

В городскую больницу обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что чувствует слабость и недомогание. Пенсионерка думала, что виной всему — недавно перенесенный коронавирус. Однако после сдачи анализов крови оказалось, что дело вовсе не в вирусном заболевании.

Результаты показали пониженный гемоглобин, а на УЗИ выявили изменения во всех внутренних органах. Пациентку тут же госпитализировали в отделение гематологии. Врачи провели пункцию костного мозга.

По результатам анализа выяснилось, что в организме появились метастазы карциномы молочной железы в костный мозг. То есть злокачественные клетки распространились до костей.

Сейчас пациентка наблюдается у онколога по поводу злокачественного новообразования молочной железы.
Фото: DonDay.ru.
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