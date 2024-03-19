У ростовчанки обнаружили рак груди после жалоб на последствия коронавируса

Фото: DonDay.ru.

Ростовские врачи обнаружили рак у пациентки, обратившейся с жалобами на последствия коронавируса. Об этом 19 марта сообщили в донском Минздраве.В городскую больницу обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что чувствует слабость и недомогание. Пенсионерка думала, что виной всему — недавно перенесенный коронавирус. Однако после сдачи анализов крови оказалось, что дело вовсе не в вирусном заболевании.Результаты показали пониженный гемоглобин, а на УЗИ выявили изменения во всех внутренних органах. Пациентку тут же госпитализировали в отделение гематологии. Врачи провели пункцию костного мозга.По результатам анализа выяснилось, что в организме появились метастазы карциномы молочной железы в костный мозг. То есть злокачественные клетки распространились до костей.Сейчас пациентка наблюдается у онколога по поводу злокачественного новообразования молочной железы.