Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области при атаке беспилотников повреждены две многоэтажки

В Ростовской области при атаке беспилотников повреждены две многоэтажки
В Белой Калитве две многоэтажки пострадали при атаке беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале 3 сентября.

Напомним, ранее в донском регионе сбили семь беспилотных летательных аппаратов. По последним данным, БПЛА сбили в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах.

В Белой Калитве осколками посечен фасад и разбиты стекла в окнах двух многоэтажек. Повреждения получили припаркованные во дворах автомобили. Стекла повреждены и в нескольких частных домах в поселке Коксовый.

- Главное, никто из людей не пострадал. Отражение атаки продолжается. Прошу быть предельно осторожными!,- сказано в сообщении.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.