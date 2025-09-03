В Ростовской области при атаке беспилотников повреждены две многоэтажки

Фото: Rostov.ru

В Белой Калитве две многоэтажки пострадали при атаке беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале 3 сентября.Напомним, ранее в донском регионе сбили семь беспилотных летательных аппаратов. По последним данным, БПЛА сбили в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах.В Белой Калитве осколками посечен фасад и разбиты стекла в окнах двух многоэтажек. Повреждения получили припаркованные во дворах автомобили. Стекла повреждены и в нескольких частных домах в поселке Коксовый.- Главное, никто из людей не пострадал. Отражение атаки продолжается. Прошу быть предельно осторожными!,- сказано в сообщении.